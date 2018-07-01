РИАМО - 1 июл. Футболисты сборной Испании со штрафного удара открыли счет в матче с Россией, передает корреспондент РИАМО.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании проходит в Москве на стадионе «Лужники». Встреча началась в 17:00.

На 12 минуте встречи автогол в ворота Игоря Акинфеева забил Сергей Игнашевич.

Как уточняется на сайте FIFA, возле ворот сборной России за мяч в падении боролся Серхио Рамос и сделал это удачно: он упал вместе с Игнашевичем, от которого залетел гол.

Это второй автогол россиян на ЧМ-2018. Первый раз в свои ворота мяч отправил Денис Черышев в матче с Уругваем.

Победитель этой встречи сыграет с Хорватией или Данией в 1/4 финала.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.