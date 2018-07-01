РИАМО – 1 июл. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в воскресенье в одиночестве покинул тренировочную базу в подмосковных Бронницах, на которой располагалась команда во время чемпионата мира-2018, пишет газета «Московский комсомолец».

«Главная звезда аргентинской национальной команды и футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси покинул базу сборной в Московской области в одиночку. Это произошло после вылета аргентинцев из 1\8 финала чемпионата мира, после проигрыша сборной Франции», – говорится в сообщении.

Встреча прошла в минувшую субботу на стадионе в Казани и закончилась со счетом 3:4 в пользу французов.

Месси вернулся в российскую столицу из Татарстана вместе с командой, но базу в Бронницах покинул в одиночку в полдень в воскресенье.