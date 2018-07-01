РИАМО - 1 июл. Судья дал стартовый свисток в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией на большой спортивной арене «Лужники», передает корреспондент РИАМО.

В стартовом составе сборной России – Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Федор Кудряшов, Александр Головин, Юрий Жирков, Александр Самедов и Артем Дзюба.

Болельщики пришли на стадион задолго до начала матча. В настоящий момент стадион забит до отказа.

Как уточняется на сайте FIFA, Россия вышла со второго места в группе A, Испания – с первого в группе B. Победитель этой встречи сыграет с Хорватией или Данией в 1/4 финала.

Последний раз Россия сыграла в матче 1/8 финала чемпионата мира 11704 дня назад. Это случилось 15 июня 1986 года, когда ее предшественница – сборная СССР – в невероятном матче проиграла Бельгии в дополнительное время со счетом 3:4.

А вот Испания играла в 1/8 финала почти восемь лет назад: тогда команда обыграла в финале ЧМ-2010 сборную Нидерландов.