РИАМО - 1 июл. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в поместье Кенигстед, которое находится недалеко от Хельсинки, сообщает Газета.ru со ссылкой на Helsingin Sanomat.

«Кенигстед является одним из самых защищенных мест, поскольку въезд на территорию поместья осуществляется по хорошо охраняемой дороге», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретятся в Хельсинки. По итогам встречи они проведут пресс-конференцию, где ответят на вопросы журналистов.