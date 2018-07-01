РИАМО - 1 июл. Следственный комитет РФ на своем официальном канале на YouTube опубликовал видео допроса мужчины, который в воскресенье захватил в заложники девушку в магазине «Дикси» на Большой Академической улице в Москве.

Мужчину зовут Алексей Хуторянин. Ему 38 лет, он родом из Калужской области. Задержанный признается, что он «спасался от преследователей», которые якобы украли у него сумку с документами, что он является алкоголиком и «пытается бросить пить с помощью адреналина».

«Выхода у меня не было», – ответил мужчина, отвечая на вопрос, зачем он пришел в магазин с ножом.

В воскресенье в полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации. Территорию вокруг магазина оцепили в радиусе 500 метров, также было перекрыто движение транспорта по близлежащей улице. Сотрудники спецназа провели штурм магазина и освободили заложницу, ей оказывается необходимая помощь.

СК возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника). В данный момент с задержанным работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Допрос мужчины, захватившего заложницу в Москве. ВИДЕО>>