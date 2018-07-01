РИАМО - 1 июл. Столичные больницы получат гранты на общую сумму 300 миллионов рублей, выплаты выделят десяти лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские больницы, оказывающие специализированную помощь, получат гранты «Спасая жизни» от правительства Москвы на общую сумму 300 миллионов рублей. Стимулирующие выплаты выделены десяти лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии городских больниц, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)», – говорится в сообщении.

Каждое отделение получит по 30 миллионов рублей за спасение жизней пациентов.

«Каждая из больниц обладает уникальными возможностями, благодаря чему в Москве удалось добиться значительного снижения смертности от наиболее распространенных заболеваний среди детей и взрослых, повысить эффективность применения самых современных медицинских технологий на мировом уровне», – отметил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Он уточнил, что все выделенные средства будут направлены на поощрение медицинского персонала.

Глава ведомства добавил, что работу медучреждений оценивали в пяти категориях. Так, детская больница № 13 имени Н.Ф. Филатова, а также НИИ неотложной детской хирургии и травматологии стали лучшими отделениями реанимации и интенсивной терапии, оказывающими медицинскую помощь детям.

В категории «Лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии, оказывающее медицинскую помощь взрослому населению» гранты получат пять учреждений: больница имени В.П. Демихова, больница имени В.В. Виноградова, больница №40, больница №67 имени Л.А. Ворохобова и больница имени Е.О. Мухина.

Лучшим неонатологическим отделением реанимации и интенсивной терапии в столице стала больница №24. А больница №1 имени Н.И. Пирогова победила в категории «Лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии инфарктной сети». В категории «Лучшее отделение реанимации и интенсивной терапии инсультной сети» лидером стала больница имени И.В. Давыдовского.

Дополнительные выплаты получают не только отделения реанимации и интенсивной терапии городских больниц, но и другие медицинские организации столицы.

Так, гранты на сумму более 32 миллионов рублей по программе раннего выявления онкологических заболеваний «Ранняя диагностика. Рак победим» весной получили 25 больниц и поликлиник. Стимулирующие выплаты предусмотрены и за успешную профилактическую работу с пациентами, создание комфортных условий и высокое качество обслуживания.

В начале этого года восемь поликлиник департамента здравоохранения также получили гранты на общую сумму 39 миллионов рублей за успехи в области профилактики различных заболеваний. Детская городская поликлиника №132 и диагностический центр №3 получили материальное поощрение за успешную работу над созданием комфортной среды и высокое качество обслуживания пациентов. Общая сумма выплат составила 15 миллионов рублей – по 7,5 миллиона для каждого учреждения.

Целая система поощрительных выплат действует в городе и для специалистов за отдельные достижения в профессии. За успешную работу медикам полагаются специальные надбавки к зарплате. Например, обладающие статусом «московский врач» специалисты дополнительно получают 15 тысяч рублей каждый месяц. Этот почетный статус присваивается на пять лет.