РИАМО - 1 июл. На территории России в тестовом режиме начали действовать электронные паспорта транспортных средств (ПТС), сообщает Газета.ru.

«Постановление правительства России предполагает, что ранее оформленные бумажные паспорта на транспортные средства будут действовать до их замены на электронные аналоги», – говорится в сообщении.

С соответствующей инициативой министерство внутренних дел России выступило в ноябре 2017 года. Тогда официальный представитель ведомства Ирина Волк предложила владельцам автомобилей заменить бумажные ПТС на электронные до июля нынешнего года.

«В случае если собственник транспортного средства в инициативном порядке хочет заменить паспорт транспортного средства на бумажном носителе на его электронный аналог, такое оформление будет осуществляться по его заявлению», – отмечала Волк.