РИАМО – 1 июл. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил результаты сборной России на домашнем чемпионате мира-2018, сообщает Газета.ru.

«Ребята - молодцы, выиграли два матча, порадовали болельщиков. Сборная Уругвая - серьезный соперник, посильнее Египта и Саудовской Аравии. Чтобы занять первое место в группе надо было, чтобы к нам еще сборная Панамы попала в квартет. Тогда бы мы точно выиграли три игры из трех», - сказал Глушаков.

Свыше 78 тысяч зрителей придут поболеть за команды на матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании в «Лужниках» в воскресенье. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.