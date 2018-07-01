РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. На улице 8 Марта в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска подрядчик приступил к фрезерованию старого асфальтового покрытия, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вниманию автовладельцев! На улице 8 Марта в микрорайоне Климовск начались работы по фрезерованию старого асфальтового покрытия. Просьба убрать припаркованные автомобили», - говорится в сообщении.

Помимо этого на портале «Добродел» проходит сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, будут решать жители.