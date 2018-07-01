РИАМО - 1 июл. Северная олениха Яша из подмосковных Химок предсказала победу сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира с Россией, более ранние прогнозы оракула оказывались верными, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Матчи группового этапа сборная России проводила с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Во всех трех случаях северная олениха Яша из Химок давала верный прогноз. Так, подмосковный оракул предрек победы в матчах с Саудовской Аравией и египтянами, и оказался прав, когда указал на итоговую победу уругвайцев в третьем матче.

«Перед встречей 1/8 мирового первенства Яша не верит в сборную России. Олениха отдала предпочтение лакомству под испанским флагом, тем самым указав на возможную победу подопечных Фернандо Йерро», — говорится в сообщении.

Животное-оракула жители Химок выбрали в преддверии чемпионата мира по футболу. За звание предсказателя на протяжении недели боролись обитатели контактного зоопарка «Ковчег» — гусь Евгений, кенгуру Снежок и северная олениха Яша. Химчане выбрали последнюю. Из почти 600 голосов за Яшу отдали две с половиной сотни.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании пройдет в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники», встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.