РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В поселке Львовский подмосковного Подольска убили 37-летнюю женщину, у нее остался несовершеннолетний ребенок, полиция его передала отцу, который прилетел из Белоруссии, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации горокруга.

В Подольске возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины. Ее тело обнаружили 29 июня в поселке Львовский с признаками удушения и изнасилования. Женщина является гражданкой Белоруссии. У убитой осталась 13-летняя дочь, с которой она проживала на съемной квартире. Дочка также является гражданкой Белоруссии. До приезда отца ее охраняла полиция.

«За дочерью погибшей приехал ее родной отец из Белоруссии, с матерью он не жил. Его допросили и отпустили. Он забрал девочку к себе на родину», – сказал собеседник агентства.

По его словам, пожилая мать убитой также проживает в Белоруссии.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Обнаруженные на соседних улицах личные вещи потерпевшей изъяты. Специалисты назначили проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти, а также факта сексуального насилия над потерпевшей.