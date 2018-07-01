РИАМО - 1 июл. Свыше 78 тысяч зрителей придут поболеть за команды на матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании в столичных «Лужниках» в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Более 10 тысяч болельщиков из Испании и других зарубежных стран посетят матч 1/8 финала, хотя Испания не входит в первую десятку по числу купленных билетов на матчи чемпионата.

«Сборные Испании и России играют сегодня в 17:00 на стадионе «Лужники». На матче ожидается более 78 тысяч зрителей», – говорится в сообщении.

«Лужники» находятся на первом месте по посещаемости матчей ЧМ-2018. Все четыре матча группового этапа на стадионе увидели по 78011 зрителей.

С 14 по 30 июня 50 матчей мундиаля в России посетили более 2,2 миллиона человек, включая более 488 тысяч зрителей в Москве.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.