РИАМО - 1 июл. Специально к матчу Россия – Испания в мобильном приложении «Яндекс.Карты» появились виртуальные «Усы надежды» – фигура в дополненной реальности, которую можно увидеть, если запустить приложение в одной из фан-зон ЧМ по футболу, говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

«Усы появляются в «Яндекс.Картах» над «Лужниками», а также над фан-зонами в Москве, Петербурге, Ростове-на Дону и других городах первенства», – говорится в сообщении.

Усы выделены на картах специальными метками: если нажать на такую метку и перейти режим дополненной реальности (AR), то можно построить пешеходный маршрут в AR-режиме, а на месте сфотографировать или записать виртуальный объект на видео, и поделиться результатом в соцсетях.

AR-режим в «Яндекс.Картах» работает на телефонах iPhone 6S и выше.

Всероссийская масштабная акция поддержки сборной России по футболу и ее тренера Станислава Черчесова стартовала в начале июня перед ЧМ-2018. Болельщиков призывали отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции присоединились многие спортсмены, артисты и звезды шоу-бизнеса: Михаил Боярский, Никита Михалков, Иван Ургант, Александр Друзь и другие.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.