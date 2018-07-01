РИАМО - 1 июл. Южный вестибюль станции метро «Спортивная», а также станция Московского центрального кольца «Лужники» работают только для выхода пассажиров в связи с проведением матча на стадионе «Лужники», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании пройдет в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники», встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
«Южный вестибюль станции метро «Спортивная» и станция МЦК «Лужники» работают только на выход», – говорится в сообщении.
Как уточняется в Twitter-аккаунте «Московский транспорт», возле выходов со станций метро «Фрунзенская», «Воробьевы горы» и «Спортивная», а также около станции МЦК «Лужники» специально для футбольных болельщиков установлена навигация с указанием, на каком расстоянии находится стадион и в каком направлении идти.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.
Южный вестибюль станции #мосметро «Спортивная» и станция #МЦК Лужники работают только на выход.— Московское метро (@MetroOperativno) 1 июля 2018 г.
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