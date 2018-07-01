РИАМО - 1 июл. Южный вестибюль станции метро «Спортивная», а также станция Московского центрального кольца «Лужники» работают только для выхода пассажиров в связи с проведением матча на стадионе «Лужники», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании пройдет в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники», встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

«Южный вестибюль станции метро «Спортивная» и станция МЦК «Лужники» работают только на выход», – говорится в сообщении.

Как уточняется в Twitter-аккаунте «Московский транспорт», возле выходов со станций метро «Фрунзенская», «Воробьевы горы» и «Спортивная», а также около станции МЦК «Лужники» специально для футбольных болельщиков установлена навигация с указанием, на каком расстоянии находится стадион и в каком направлении идти.

«Если у вас билеты в сектор А или D, то удобнее идти от станции «Воробьевы горы», а тем, кому нужно в сектор В или С, лучше выходить на «Спортивной», – добавляется в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.