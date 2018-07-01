РИАМО - 1 июл. В Москве возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника) по факту происшествия в одном из московских супермаркетов, сообщила РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

В воскресенье в полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации. Территорию вокруг магазина оцепили в радиусе 500 метров, также было перекрыто движение транспорта по близлежащей улице. Сотрудники спецназа провели штурм магазина и освободили заложницу, ей оказывается необходимая помощь.

«Мужчина, напавший с ножом на женщину в магазине, задержан. Его личность установлена, ранее он уже был судим за имущественные преступления. В момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», – сказала Иванова.

Она добавила, что в данный момент с задержанным работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

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