РИАМО - 1 июл. Российские и испанские болельщики за несколько часов до начала игры начали собираться возле большой спортивной арены «Лужники», где сборная России сыграет в историческом матче 1/8 финала ЧМ с национальной командой Испании, передает корреспондент РИАМО.

Болельщики поют на станциях метро и свистят. Фанаты с российскими флагами скандируют «Россия», им в ответ испанские болельщики кричат «Viva Espana». В метро чувствуется настоящий футбольный праздник.

Фанаты с песнями поднимаются по эскалаторам станции метро «Спортивная». На площади перед стадионом они собираются в группы, общаются и фотографируются. У всех позитивное, хоть и волнительное настроение. Россияне очень надеются на победу своей сборной.

В минувшую субботу уже определились два четвертьфиналиста. Сборная Франции одержала победу над Аргентиной со счетом 4:3, а Уругвай обыграл Португалию – 2:1.

Вечером в воскресенье состоится еще один матч за выход в 1/4 финала: сборная Хорватии встретится с национальной командой Дании на стадионе в Нижнем Новгороде.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.