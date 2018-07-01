РИАМО - 1 июл. Движение транспорта открылось по Большой Академической улице в Москве, ранее она была перекрыта из-за захвата заложников в магазине «Дикси», сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Движение по Большой Академической улице открыто», – говорится в сообщении.

В воскресенье в полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации. Территорию вокруг магазина оцепили в радиусе 500 метров, также было перекрыто движение транспорта по близлежащей улице. Сотрудники спецназа провели штурм магазина и освободили заложницу.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину. Пострадавшая получила незначительные травмы, ей оказывается необходимая помощь.

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