РИАМО - 1 июл. Сотрудники полиции и Росгвардии в ходе штурма задержали мужчину, который ранее захватил заложницу в магазине «Дикси» на улице Большая Академическая в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
В воскресенье в полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации. Территорию вокруг магазина оцепили в радиусе 500 метров, также было перекрыто движение транспорта по близлежащей улице. Сотрудники спецназа провели штурм магазина и освободили заложницу.
Пострадавшая получила незначительные травмы, ей оказывается необходимая помощь.
«С задержанным проводятся необходимые следственные действия», – заключается в материале.
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