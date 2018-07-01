РИАМО - 1 июл. Сотрудники полиции и Росгвардии в ходе штурма задержали мужчину, который ранее захватил заложницу в магазине «Дикси» на улице Большая Академическая в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

В воскресенье в полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации. Территорию вокруг магазина оцепили в радиусе 500 метров, также было перекрыто движение транспорта по близлежащей улице. Сотрудники спецназа провели штурм магазина и освободили заложницу.

«В результате принятых мер полицейскими совместно с Росгвардией задержан гражданин, незаконно удерживавший девушку в одном из магазинов на Большой Академический улице», – говорится в сообщении.

Пострадавшая получила незначительные травмы, ей оказывается необходимая помощь.

«С задержанным проводятся необходимые следственные действия», – заключается в материале.

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