РИАМО - 1 июл. Экскурсии в столичном метро посетили свыше 500 туристов, по паспорту болельщика можно купить билеты со скидкой, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

«Наши экскурсии по метро, а также центр профориентации посетили уже более 500 туристов. При этом 80% из них приехали в Москву из других стран», – говорится в сообщении.

Экскурсии в метро и на МЦК проходят в основном для иностранных болельщиков. Экскурсии продлятся до 15 июля.

Также прокат аудиогидов открыли в Московском метрополитене в рамках эксперимента, устройства можно арендовать на 11 стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», в информационном центре на «Тушинской».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.