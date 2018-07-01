РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В подмосковных Люберцах прошли соревнования по конкуру, победителей наградили грамотами, кубками и медалями, говорится в сообщении пресс-лужбы конноспортивного клуба «Каскад».

Соревнования посвятили годовщине Полтавской битвы. Участвовали, помимо хозяев, четыре конноспортивных клуба: «Галактика» из поселения Красково Люберец, «Пальмира» из Раменского района, «Матадор Нагорное» из Мытищ и «Матадор Лианозово» из Москвы.

«Тридцатого июня в КСК «Каскад» прошли соревнования по конкуру к выполнению второго, третьего и юношеских разрядов. В маршруте №1 с высотой препятствий до 90 сантиметров победила Елена Дедкова. Второе место у Владимира Дроздова, третье – у Екатерины Бардышевой, все победители из КСК «Матадор». Поздравляем наших гостей», - говорится в сообщении.

В маршруте №2 с высотой препятствий до 100 сантиметров лучшей стала воспитанница КСК «Каскад» Валерия Шабанова. Второе место у Екатерины Бардышевой из КСК «Матадор Лианозово». Третье место завоевала Кристина Сукова из КСК «Матадор Нагорное».

«В маршруте №3 с высотой препятствий до 110 сантиметров было всего четыре участника, до финиша добрались только двое. Мы поздравляем Валерию Шабанову с первым местом и Евгению Стрельникову со вторым местом в этом самом сложном маршруте наших соревнований», - отмечается в материале.

В последнем маршруте №4 с высотой препятствий до 70 сантиметров первое место заняла представительница КСК «Галактика» Алина Костенко. Второе место у Дарьи Мироновой , третье – у Натальи Кушнир. Обе спортсменки из КСК «Матадор Нагорное».

Победителям вручили грамоты, кубки и медали.