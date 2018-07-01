РИАМО - 1 июл. Сотрудники спецназа провели штурм магазина «Дикси» на Большой Академической улице в Москве, в котором ранее нетрезвый мужчина взял заложницу, передает корреспондент РИАМО.

В воскресенье в полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации. Территорию вокруг магазина оцепили в радиусе 500 метров, также было перекрыто движение транспорта по близлежащей улице.

Женщину вывели из магазина, передали медикам и сразу увезли.

На данный момент сотрудники спецподразделений работают внутри помещения магазина, где произошло ЧП.

По данным СМИ, подвыпивший мужчина украл товар в магазине «Дикси» и это заметили сотрудники супермаркета. Тогда он достал нож и набросился на людей.