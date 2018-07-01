РИАМО - 1 июл. В Москве отменили предупреждение о сильном дожде, грозе, граде и шквалистом ветре в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Ранее столичный главк МЧС РФ сообщал, что 30 июня и 1 июля в Московском регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий – дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 17-22 метров в секунду.

«По прогнозу синоптиков Росгидромет, 1 июля 2018 года в Москве сильного дождя, грозы, града, шквалов 17-22 метров в секунду не ожидается. Временами прогнозируется небольшой дождь», – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье температура на следующей неделе понизится до плюс 25 градусов, в послеполуденные часы возможны кратковременные дожди.

Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление составит 745-750 миллиметров ртутного столба.