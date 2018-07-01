РИАМО - 1 июл. В московском районе Новокосино уровень сероводорода в воздухе, который ночью был превышен в 5,5 раз, вернулся в норму, следует из данных на сайте «Мосэкомониторинга».

Превышение ПДК сероводорода датчики на станции начали фиксировать с 12:10 30 июня. Максимальное превышение было отмечено в 23:10 30 июня.

Сероводород – бесцветный газ со сладковатым вкусом, имеющий запах протухших куриных яиц.

В Российской Федерации предельно-допустимая максимально-разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДКм.р.) установлена на уровне порога запаха и составляет 0,008 миллиграмма на кубический метр.