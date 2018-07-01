РИАМО – 1 июл. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высоко оценил организацию чемпионата мира по футболу-2018 в России, сообщает Газета.ru.

«Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, много внимания уделяется вопросам безопасности. Я чувствовал себя здесь счастливым», – сказал футболист в интервью Globoesporte.

30 июня сборная Португалии в Сочи проиграла команде Уругвая со счетом 1:2 в матче 1/8 финала и завершила выступление на турнире.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.