РИАМО - 1 июл. В Москве и Подмосковье температура на следующей неделе понизится до плюс 25 градусов, в послеполуденные часы возможны кратковременные дожди, сообщил РИАМО в воскресенье синоптик центра погоды «Фобос».

«С понедельника температура в столичном регионе понизится до плюс 22-25 градусов. Тем не менее это близко к климатической норме. В ночные часы 12-16 градусов тепла. Такой характер погоды по всем параметрам соответствует многолетним показателям», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление составит 745-750 миллиметров ртутного столба.

«Град исключен полностью, вероятность гроз невысока. А вот кратковременные дожди в послеполуденное время весьма вероятны», – уточнил синоптик.