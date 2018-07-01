РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Коммунальные службы подмосковного Подольска устранили последствия урагана, который обрушился на округ 30 июня, по всем адресам, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации округа.

В Подольске 30 июня сильный ветер массово повалил деревья по 28 адресам.

«На данный момент времени последствия субботнего урагана, который обрушился на подмосковный Подольск 30 июня, полностью устранили по всем адресам. Деревья полностью убраны», - сказал собеседник агентства.

В уборке последствий непогоды были задействованы более 80 сотрудников коммунальных служб. Помимо этого для координации работ коммунальных служб была создана группа по устранению последствий сильного ветра. В нее вошли сотрудники комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации и ЕДДС.