РИАМО - 1 июл. В радиусе 500 метров от магазина, где мужчина захватил задолжников, улица Большая Академическая частично перекрыта для движения, передает корреспондент РИАМО.

В воскресенье в полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации.

Также оцеплена и блокирована территория возле магазина в радиусе примерно 500 метров.

На месте работают сотрудники Следственного комитета, дежурят кареты скорой помощи и сотрудники спецподразделений.

По данным СМИ, подвыпивший мужчина украл товар в магазине «Дикси» и это заметили сотрудники супермаркета. Тогда он достал нож и набросился на людей.

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