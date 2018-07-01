РИАМО – 1 июл. Британские ученые выявили продукты, способные вызывать в организме злокачественные опухоли, среди них – переработанное мясо и сахар, сообщает Газета.ru со ссылкой на журнал Which.

«Согласно информации издания, риск возникновения рака кишечника и желудка увеличивается при потреблении человеком красного переработанного мяса. Это связано с тем, что производители стараются увеличить срок хранения мяса, используя при этом нитраты и нитриты, являющиеся канцерогенами», – говорится в материале.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает, что даже 50 граммов переработанного мяса, то есть примерно два ломтика бекона, при ежедневном употреблении увеличивают риск возникновения рака кишечника на 18%.

На развитие онкологии может также повлиять употребление сахара. И хотя прямой связи между сладостями и раком ученые не установили, частое использование в пищу продуктов с высоким содержанием сахара приводит к появлению избыточного веса. Он, в свою очередь, повышает риск развития злокачественных образований.

Тем не менее, как отмечают авторы статьи, несмотря на большое количество попыток доказать канцерогенность пестицидов, подсластителей и пищевых добавок, подтверждения до сих пор нет.

На появление опухолей онкогенного характера оказывают влияние курение, избыточный вес, низкая физическая активность, плохое питание, а также употребление алкоголя.

Курение способно спровоцировать как минимум 15 видов онкологии. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что вероятность преждевременной смерти увеличивается, если человек употребляет больше трех спиртных напитков в день.