РИАМО - 1 июл. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на 2 июля из-за грозы и сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 32 часа с 13:00 1 июля по грозе и ветру.

«Желтый» уровень опасности также объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Подмосковье и Москве 2 июля будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В некоторых районах ожидается гроза. При непогоде порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 16-18 градус, днем – 23-25.