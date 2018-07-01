РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. Футбольный клуб «Люберцы» обыграл в гостевом матче 13 тура чемпионата России III дивизиона зоны Московская область ФК «Сатурн» из города Раменское, сообщается в Instagram-аккаунте ФК .

«На поле №2 стадиона «Сатурн» в Раменском 30 июня состоялся матч 13 тура чемпионата России III дивизиона, зона Московская область. В нем ФК «Люберцы» провел матч с ФК «Сатурн» из города Раменское. Игра закончилась со счетом 1:6 в пользу люберчан», - говорится в сообщении .

Он добавил, что голы трижды забил Олег Аврамчук, и по одному Артем Антипов, Илья Краснопевцев и Александр Масленников.