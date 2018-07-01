РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В парке Талалихина в подмосковном Подольске на фестивале «Православная семья» 8 июля проведут благотворительную ярмарку и мастер-классы, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

«В парке Виктора Талалихина в Подольске 8 июля пройдет фестиваль «Православная семья». В программе мероприятия благотворительная ярмарка, праздничный концерт, мастер-классы, аквагрим, фотозона и многое другое. Начнется фестиваль в 12:00, вход свободный», – сказала организатор мероприятия.

Как сообщалось ранее в «РИАМО в Подольске», организаторы приглашают к сотрудничеству артистов, предпринимателей, аниматоров, мастериц, фотографов и стилистов. А также частных предпринимателей, чья сфера деятельности касается создания семьи, рождения и воспитания детей. С предложениями можно обращаться к координатору проекта Валентине Стеклянниковой.