При захвате заложников пострадала одна женщина. Пьяный мужчина порезал ей руки ножом, а затем приставил нож к горлу. Сейчас с захватчиком ведут переговоры.
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При захвате заложников пострадала одна женщина. Пьяный мужчина порезал ей руки ножом, а затем приставил нож к горлу. Сейчас с захватчиком ведут переговоры.
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