РИАМО - 1 июл. Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился прогнозом на предстоящий матч 1/8 финала чемпионата мира между национальными командами России и Испании, он уверен в победе россиян со счетом 2:1, сообщает Газета.ru.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании пройдет в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники», встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

«Уверен, что Россия выиграет у Испании со счетом 2:1. Главное – не дать сопернику владеть серединой поля, ведь иначе он сможет в излюбленной манере дожидаться бреши в обороне россиян, что всегда опасно», – сказал Кавазашвили.

Он добавил, что сборная России обязательно должна забить.

«И для этого, к счастью, у нас есть ресурсы в лице очень классного центрфорварда Дзюбы. Если к нему в пару добавить моторного, способного опускаться чуть ниже Смолова, то есть дать Артему помощь – тогда Россия, думаю, разорвет Испанию», – отметил экс-футболист сборной СССР.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.