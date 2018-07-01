РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Начальник управления МВД России по городскому округу Подольск Подмосковья Станислав Боллоев примет жителей 4 июля с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД России по Подольску.

По данным графика приема граждан, начальник УМВД России по городскому округу Подольск, подполковник полиции Станислав Боллоев проведет прием граждан 4 июля с 17:00 до 20:00 в здании УМВД Подольска по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Записаться на прием смогут все желающие по телефону: 8(496)763-02-59. На личном приеме может присутствовать член общественного совета УМВД России по городскому округу и юрисконсульт управления.