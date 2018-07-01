РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. Футбольный матч между «Металлистом» из подмосковного Королева и командой «Витязь» из Подольска закончился победой подольчан, игра прошла в рамках 13 тура первенства России среди команд третьего дивизиона, сообщается на сайте Федерации футбола Московской области.

Встреча прошла 30 июня на стадионе «Труд» в Подольске.

«Матч команд «Витязь» и «Металлист» завершился победой хозяев 3:0. Голы забивали: Никита Елфимов (дважды), Сергей Анохин. Ворота команды «Витязь» защищал Виталий Харченко, ФК «Металлист» – Равиль Бедретдинов», - говорится в сообщении.

После 13 туров первенства «Металлист» занял промежуточное десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.

Следующий матч «Металлиста» состоится 7 июля. Команда из Королева сыграет в гостях против команды «Люберцы».