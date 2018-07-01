РИАМО - 1 июл. Болельщики матча Россия – Испания смогут доехать до столичного стадиона «Лужники» на метро, по Московскому центральному кольцу, бесплатных шаттлах и маршрутах наземного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании пройдет в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники», встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

«Болельщики смогут добраться до стадиона «Лужники», где 1 июля пройдет матч между сборными России и Испании, на метро, МЦК, автобусах, троллейбусах и бесплатные шаттлах. При этом на время приезда и отъезда болельщиков изменится режим работы станций метро и МЦК вблизи стадиона, просим пассажиров быть внимательными», – отмечается в сообщении.

Стадион «Лужники» расположен в пешей доступности от станций метро Сокольнической линии – «Спортивная» и «Воробьевы горы». Во время прибытия болельщиков на стадион будут открыты только на выход в город южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция «Лужники» МЦК.

Для скорейшего развоза болельщиков после окончания матча южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция «Лужники» МЦК будут открыты только на вход.

После окончания матча будет закрыт вход с Фестиваля болельщиков в южный вестибюль станции «Воробьевы горы» и на станцию «Университет». Пассажиры смогут зайти в метро на станциях «Ленинский проспект», «Ломоносовский проспект» и «Академическая». Эти ограничения будут действовать примерно с 18:30 до 21:00. После 21 часа вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция «Университет» возобновят работу в обычном режиме.

Напоминаем, что для болельщиков будут действовать бесплатные шаттлы с литерой «S» от аэропортов до станций метрополитена, а также от метро до стадиона «Лужники» и Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах.

Также до стадиона «Лужники» и фан-феста можно добраться на регулярных маршрутах наземного транспорта. Проезд в них по FAN ID бесплатный.

Кроме того, добраться до стадиона и уехать от него можно на аккредитованном такси, заказанном через приложение «Метро Москвы». Только такие машины смогут подъехать к стадиону, несмотря на все дорожные ограничения.

«Пожалуйста, обратите внимание, что в дни матчей ожидается повышенное количество пассажиров. Московский транспорт полностью готов к обеспечению проезда болельщиков и горожан. Вместе с тем, просим планировать ваши маршруты заранее с учетом изменений в режиме работы общественного транспорта», – уточняется в материале.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.