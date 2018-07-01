РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 июл. Возле торгового центра в подмосковном Дзержинском установили две светящиеся клумбы в виде бабочек, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

«Предпринимательское сообщество городского округа Дзержинский продолжает принимать активное участие в жизни города. В рамках благоустройства прилегающих территорий у торгового центра «Дар» установлены две светящиеся клумбы в форме бабочек», - написал Панаморенко в своем Instagram-аккаунте.

Ранее предприниматели подарили городу скульптуру жар-птицы. Ее решили установить на строящейся набережной Дзержинского карьера.