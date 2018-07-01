РИАМО - 1 июл. Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-1 в Одинцовском районе Подмосковья, в результате аварии погибли два и пострадали три человека, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В 10:35 на 70-м километре федеральной трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском районе произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате аварии два человека погибли и трое ранено», – говорится в сообщении.

Ведомство призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.