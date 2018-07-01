РИАМО - 1 июл. Столичная полиция принимает меры по задержанию мужчины, который удерживает продавцов в магазине на севере Москвы, близлежащая территория оцеплена правоохранителями, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

В воскресенье в полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации.

«Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, подвыпивший мужчина украл товар в магазине «Дикси» и это заметили сотрудники супермаркета. Тогда он достал нож и набросился на людей.