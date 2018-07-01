РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по подмосоквному Подольску по оперативной работе Роман Кустов проведет прием жителей 2 июля с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по оперативной работе Роман Кустов проведет прием граждан 2 июля с 17:00 до 20:00. Прием будет проходить в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Прийти на прием и задать интересующие вопросы смогут все желающие. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.