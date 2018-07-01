РИАМО - 1 июл. Власти столицы оставят большую часть территории Троицкого и Новомосковского административных округов зеленой для развития сельского хозяйства, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большая часть территории будет оставаться зеленой. Может быть, для дачного строительства. Сельскохозяйственные предприятия мы будем поддерживать и сохранять», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, урбанистическая зона округов продолжат застраивать, но большая часть их территорий будет оставаться с зелеными насаждениями.

Троицкий и Новомосковский округа были присоединены к Москве 1 июля 2012 года.