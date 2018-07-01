РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. Клуб «Элмонт» из подмосковного Королева уступил «Новатору» из Химок в матче чемпионата России по пляжному футболу со счетом 4:9, сообщается в группе команды в соцесети «Вконтакте».

Матчи второго этапа чемпионата России по пляжному футболу проходят на Театральной площади в Саратове. Игра девятого тура чемпионата между «Элмонтом» и «Новатором» состоялась 30 июня.

«Матч «Элмонт» - «Новатор» завершился со счетом 4:9. Результат по периодам – 2:4, 1:2, 0:3. Голы у «Элмонта» забивали: Антон Калошин, Иван Востриков, Иван Константинов, автогол игрока «Новатора», – говорится в сообщении.

В матче восьмого тура 29 июня «Элмонт» проиграл команде «Сити» из Санкт-Петербурга со счетом 6:7. Защитник «Элмонта» Иван Константинов в этой игре забил четыре мяча, и попал в символическую сборную тура.

После девяти матчей «Элмонт» занимает промежуточное седьмое место в турнирной таблице. Следующую встречу в рамках чемпионата России команда проведет 1 июля, соперником «Элмонта» станет «Дельта» из Саратова.