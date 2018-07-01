РИАМО - 1 июл. Никаких серьезных происшествий в Москве во время проведения чемпионата мира по футболу не зафиксировано, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Не все болельщики ведут себя спокойно, наоборот большинство ведут себя чрезвычайно активно. Но в большинстве случаев вполне миролюбиво. Поэтому серьезных эксцессов за это время не было, надеюсь, что будет так и дальше», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что система видеонаблюдения, которая охватила всю Москву, считается одной из самых крупных в мире.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.