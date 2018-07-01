РИАМО - 1 июл. В столичном аэропорту «Внуково» изменили схему движения из-за чемпионата мира по футболу, пассажирам настоятельно рекомендует планировать время приезда заранее, сообщается на сайте аэропорта.

«В соответствии с мерами, предусмотренными указом президента РФ от 9 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018», в аэропорту «Внуково» была введена новая схема движения автотранспортных средств на привокзальной площади», – говорится в сообщении.

Подъезд на все линии движения к терминалам и на эстакаду (зона вылета терминала А) полностью закрыт для всех видов частного транспорта, а также автомобилей таксомоторных компаний. Въезд с Боровского шоссе в сторону аэропорта также закрыт. С Боровского шоссе к терминалу А можно проехать с улицы Центральная. Посадка и высадка пассажиров осуществляются напротив гостиницы Double Tree by Hilton.

«Кроме того, изменены тарифы и схема подъезда к многоуровневым парковкам №1 и №2. Теперь выездные шлагбаумы в сторону улицы Центральная работают и на въезд, и на выезд. Стоимость каждого часа снизилась в два раза и составляет теперь 250 рублей, бесплатного времени пользования парковками не предусмотрено», – уточняется в материале.

Для удобства приезжающих гостей обновлены дорожные знаки, установленные при подъездах к аэропорту, и другие информационные указатели, регулирующие новое дорожное движение.

Пассажирам настоятельно рекомендуется планировать время приезда заранее, а также пользоваться услугами общественного транспорта и поездами «Аэроэкспресс». Автобусная остановка перенесена с привокзальной площади на улицу 1-я Рейсовая, откуда можно попасть в терминал А по подземному пешеходному переходу.

Для приезжающих в VIP ЗОЛД терминал на привокзальной площади аэропорта установлен специальный знак, указывающий обновленный маршрут.