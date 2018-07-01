РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Сильный ветер, который обрушился на Подольск 30 июня, повалил деревья по 28 адресам, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 30 июня сильный ветер массово повалил деревья.

«Сильный ветер повалил деревья по 28 адресам, за несколько часов аварийные бригады устранили последствия стихии по 25 адресам. По оставшимся трем - улица Правды, дома 3 и 4, улица Маштакова, 11 - работы продолжатся в воскресенье, 1 июля. Поваленные деревья здесь не мешают ни транспорту, ни пешеходам», - говорится в сообщении.

Более 80 сотрудников коммунальных предприятий устраняли последствия ураганного ветра. Это аварийные бригады МБУ «ПКБ», «МУЖРП-1», «МУЖРП-4», «МУЖРП-5», «МУЖРП-9», «МУЖРП-12», МУП «ДЕЗ», «ЖПЭТ-2».

Помимо этого в каждом коммунальном предприятии были сформированы аварийные бригады, которые к устранению последствий стихии были готовы. Отключений электроэнергии в жилом фонде не произошло.