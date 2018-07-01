РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. На перекрестке улиц Стекольникова и Большой Серпуховской в подмосковном Подольске автомобиль полиции столкнулся с иномаркой, авария произошла утром в воскресенье, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на перекрестке улиц Стеколькникова и Большая Серпуховская. Автомобиль полиции столкнулся с легковой машиной иностранного производства. Сильных повреждений у автомобилей я не увидел», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на указанном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более 1 километра. Движение затруднено от дома 142 по проспекту Ленина до автобусной остановки «ПМЗ» на Большой Серпуховской улице.