РИАМО - 1 июл. В столице прошедшая суббота стала самым жарким днем с начала года, температура поднялась до 30,6 градуса, сообщил РИАМО в воскресенье синоптик центра погоды «Фобос».

«Вчерашний день был самым жарким с начала года. Температура поднялась до 30,6 градуса», - сказал собеседник агентства.

Ранее рекорд был поставлен 22 июня - тогда воздух прогрелся до плюс 28,6 градуса.

Также 30 июня в Москве зафиксировали 5 миллиметров осадков, что менее 10% от месячной нормы.