РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Информацию об упавших из-за непогоды деревьях жители подмосковного Подольска могут сообщать в группу администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте», коммунальные службы будут устранять последствия сильного ветра по указанным адресам, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 30 июня сильный ветер массово повалил деревья.

«Коммунальные службы подмосковного Подольска устраняют последствия непогоды 30 июня. Если у вас есть вопросы по уборке территории после грозы, оставьте фото и точный адрес в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте», - говорится в сообщении.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на воскресенье из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра.