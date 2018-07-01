РИАМО - 1 июл. Еще один поезд нового поколения «Москва» начал перевозить пассажиров по Калужско-Рижской линии метрополитена, он стал седьмым по счету на этой ветке столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы метро.

«Седьмой поезд нового поколения «Москва» начал курсировать по Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Первый из них запустили на этой линии 14 мая. До этого поезда «Москва» перевозили пассажиров только на Таганско-Краснопресненской линии», - говорится в сообщении.

По будням Калужско-Рижской линией пользуются порядка 1,1 миллиона человек - это одна из самых загруженных линий метро. Обновление парка подвижного состава этой линии продолжится в июле. Помимо «Москвы» пассажиров па ней перевозят современные составы «Ока», а также поезда самой массовой серии в истории столичного метро 81-717/714 («Номерной»).

Всего пассажиров в столичном метрополитене перевозят уже более 50 поездов «Москва», которые обслуживают линии с самым большим пассажиропотоком - Таганско-Краснопресненскую и Калужско-Рижскую.

Впервые новый поезд «Москва» был запущен 14 апреля 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии. Состав на 15% вместительнее своих предшественников. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки для пассажиров стали комфортнее.

В поезде «Москва» есть сквозной проход по всем вагонам. Составы адаптированы для маломобильных пассажиров: в них увеличена ширина дверных проемов, а в головных вагонах добавлены специальные места для инвалидных колясок. Пассажиры могут заряжать гаджеты с помощью USB-зарядок, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

Подвижной состав закупается по контракту жизненного цикла. Согласно условиям, производитель поставляет новые вагоны и должен обслуживать их в течение всего срока эксплуатации - 30 лет.

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