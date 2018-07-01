РИАМО - 1 июл. С воскресенья на территории РФ вводят новые дорожные знаки, они установят ограничения на въезд транспорта с «грязным выхлопом», пишет газета «Коммерсант».

«Постановление правительства №832 вводит с 1 июля ряд новых дорожных знаков. Среди них, в частности, указатель «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»: запрещено движение автомобилей, экологический класс которых (есть в документах на машину) ниже значения, указанного знаком», - говорится в сообщении.

Также вводится информационная табличка «Экологический класс транспортного средства»: она устанавливается в комбинации со знаками «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещен» и другие.

Контроль проезда будет осуществляться дорожными камерами и инспекторами: номер транспортного средства сверят с базой данных МВД, где содержится информация о его экологическом классе. Инспектор также может проверить данный параметр в свидетельстве о регистрации (СТС).

Штраф за несоблюдение требований знаков может составить 500 рублей. Официальных разъяснений на этот счет от ГИБДД пока не поступало.

Экологический класс в автодокументах указывается с 2010-2011 годов. По данным ГИБДД, в России зарегистрировано 7,7 миллиона легковых машин возрастом 10-15 лет и 14,5 миллионов автомобилей старше 15 лет, которые, скорее всего, не имеют экологического класса.

У популярных среди россиян автомобилей Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta двигатель класса «Евро-5». У Lada 4x4 («Нива», двигатель 21214) двигатель класса «Евро-2/4» - в зависимости от года выпуска. Двигатель ЗМЗ–40906, устанавливаемый на УАЗ «Хантер», соответствует классу «Евро-5».

Новые знаки появились пока только на бумаге. Технические требования и правила применения новых указателей должны быть закреплены в ГОСТах. Их новую редакцию готовит институт «РосдорНИИ» (входит в систему Минтранса), даты выхода документов пока не называется. В Минтрансе отметили, что работа находится в завершающей стадии.